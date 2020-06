Segundo informou aos jornalistas uma assessora do gabinete de imprensa do Ministério da Saúde, o boletim diário sobre a covid-19 será divulgado mal seja possível e, nessa altura, será agendada outra sessão para perguntas e respostas sobre os dados.A conferência de imprensa diária, com a Direção Geral da Saúde e o Ministério da Saúde, vai realizar-se na mesma, mas sem os dados habituais, disse a mesma fonte.Portugal contabiliza pelo menos 1.465 mortos associados à covid-19 em 33.969 casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado na sexta-feira.