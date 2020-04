Os últimos dados divulgados sobre a pandemia nos Estados Unidos são "encorajadores", pondo a administração "numa posição muito forte para finalizar as orientações aos estados para reabrirem o país", disse Donald Trump.



O presidente norte-americano referiu que essas orientações serão divulgadas na Casa Branca, na quinta-feira.



De acordo com a agência de notícias norte-americana Associated Press, prevê-se que as orientações abram caminho para um relaxamento nas regras de distanciamento social em áreas do país onde há uma baixa transmissão do novo coronavírus, ao mesmo tempo que se devem manter nas zonas mais afetadas pela pandemia.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos (27.085) e mais casos de infeção confirmados (614.482) devido à pandemia covid-19.



A nível global, a pandemia já provocou mais de 131 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 436 mil doentes foram considerados curados.







Lusa/Fim

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira que os dados indicam que o país já passou o pico da pandemia da covid-19, permitindo avançar com os seus planos para "reabrir" a economia."A batalha continua, mas os dados sugerem que, em todo o país, passámos o pico de novos casos", salientou o presidente dos Estados Unidos.