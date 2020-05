Depois de divulgadas as regras que devem respeitar os restaurantes e os dentistas, Marta Temido diz que em breve serão anunciadas as recomendações para as creches, lares e cuidados continuados, transportes e futebol.

"Temos neste momento em preparação em termos técnicos as regras [para creches, cuidados continuados, lares, futebol e transportes] que serão oportunamente transmitidas em conformidade", realçou a ministra da Saúde na conferência de imprensa onde faz o balanço diária da covid-19, onde realçou a retoma assistencial, também, do SNS (serviço nacional de saúde), no qual pretende continuar a contemplar o recurso a meios não presenciais, como telesaúde, telerastreio, telemonitorização; além de se pretende o desfasamento de horários atendimento, incluindo fim de semana;

deslocações ao domicílio "sempre que possível".



Se no caso das creches, futebol, lares e transportes as regras serão publicadas em breve, Marta Temido realça que é prematuro falar de como vão ser as idas à praia.





"Neste momento estamos a fazer a análise do que poderão ser o conjunto de regras referentes ao setor da saúde", nomeadamente analisando o que outros países estão a fazer. Mas realça a ministra da Saúde no caso das praias há envolvimento de várias outras entidades e áreas, como as autarquias, Ministério da Administração Interna, Ministério da Defsa, nomeadamente capitanias, intervenientes que "terão de ser envolvidos", por isso "é prematura nesta fase fazer qualquer referência", ainda que garanta estar atenta "ao que vem sendo referido". Mas só haverá decisão depois dos vários inputs. Vários jornais hoje revelam algumas das propostas nomeadamente de autarquias. O Público fala na possibilidade de contratação de segurança privados. O Expresso fala de vigilância com drones, entre as medidas que podem vir a ser adotadas.