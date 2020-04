Crédito bonificado também entra na moratória do Estado

A solução do Executivo para apoiar as famílias mais penalizadas pela pandemia aplica-se igualmente aos créditos bonificados para habitação própria.

O Governo publicou, na semana passada, o decreto-lei que enquadra a moratória de seis meses nos empréstimos das empresas, mas também nos créditos à habitação das famílias, com o objetivo de apoiar aqueles que vão sofrer uma quebra de rendimento provocada pela pandemia. Uma solução que abrange, nomeadamente, os chamados créditos bonificados.





“Não há nada que indique que os créditos bonificados estão afastados” da moratória do Estado para as famílias com crédito para aquisição de habitação permanente, esclarece José Luís Moreira da Silva, sócio da SRS Advogados, ao Negócios. Caso contrário, adianta, o decreto teria de indicar “expressamente” que estes créditos, atribuídos, por exemplo, em caso de carência económica, não estão abrangidos por esta solução. Apesar da insistência, não foi possível obter um esclarecimento das Finanças.