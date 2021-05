Criada plataforma para registar resultados dos autotestes à covid-19

A partir de agora quem fizer um autoteste à covid-19 deve registar o resultado do mesmo no site https://covid19.min-saude.pt/ , indicou esta quinta-feira a task force da testagem, em comunicado. "A partir deste momento, todos os resultados dos testes rápidos de antigénio realizados pelos cidadãos, nomeadamente com resultado negativo, passam também a poder ser comunicados às Autoridades de Saúde através do preenchimento de formulário eletrónico" disponível no novo portal.Segundo as autoridades, o reporte de todos os resultados - positivos, negativos ou inconclusivos - "é importante para monitorizar a atividade nacional de testagem". Ainda assim quem tiver um resultado positivo ou inconclusivo, estando assintomático, deve também reportar o mesmo através do contacto telefónico ao SNS24."Desenvolvida pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), em articulação com a Direção-Geral da Saúde (DGS), INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde e Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a nova plataforma permitirá, por exemplo, perceber se um utente com resultado positivo ligou para o SNS24 nas 12 horas seguintes ao reporte", explica o mesmo comunicado. Se não existir este contacto, "será enviada uma SMS".