Cristiano Ronaldo infetado com Covid-19

"O internacional português está bem, sem sintomas, e em isolamento", pode ler-se no comunicado, que dá conta que o avançado da Juventus "foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional após teste positivo para COVID-19".



Cristiano Ronaldo está infectado com Covid-19, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol em comunicado."O internacional português está bem, sem sintomas, e em isolamento", pode ler-se no comunicado, que dá conta que o avançado da Juventus "foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional após teste positivo para COVID-19". O internacional português, de 35 anos, vai falhar o jogo desta quarta-feira da equipa portuguesa contra a Suécia, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações de futebol. O internacional português, de 35 anos, vai falhar o jogo desta quarta-feira da equipa portuguesa contra a Suécia, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações de futebol.

Na sequência do caso positivo os restantes jogadores realizaram novos testes esta terça-feira de manhã, todos com resultado negativo, e estão à disposição de Fernando Santos para o treino desta tarde, na Cidade do Futebol.

O jogo diante da Suécia, a contar para a fase de apuramento da Liga das Nações, está agendado para esta quarta-feira, às 19:45, em Alvalade.



Recorde-se que recentemente Cristiano Ronaldo foi acusado de não cumprir as normas contra a Covid-19 na sua cadeia de ginásios. Situação foi denunciada num programa de televisão espanhol.