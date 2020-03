Decretado confinamento nacional por 21 dias na África do Sul

"Os próximos dias são cruciais, isto representa um perigo para uma sociedade como a nossa com elevados níveis de pobreza, malnutrição e infeção de HIV/SIDA", disse Ramaphosa, numa comunicação à nação.

O chefe de Estado sul-africano acrescentou que "ninguém poderá sair de casa, exceto em circunstâncias excecionais".

Hospitais, clínicas, farmácias e supermercados vão permanecer abertos, referiu Cyril Ramaphosa.

O Presidente sul-africano anunciou ainda o destacamento do exército para assistir as forças policiais na garantia do cumprimento das medidas anunciadas por parte dos cidadãos.

A África do Sul regista 402 casos positivos de infeção da covid-19 nas nove províncias do país, declarou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.





Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.