DGS: Cinco mortes, 40 internamentos e 1.231 infeções entre pessoas com vacinação completa

Segundo dados divulgados pela DGS, entre os 1.231 casos de covid-19 em pessoas já com a vacinação completa há mais de 14 dias, 26 foram internadas "com diagnóstico principal" de covid-19 e 17 com "diagnóstico secundário".

Portugal regista ainda cinco óbitos de pessoas com esquema vacinal completo, sendo que quatro destas tinham 80 ou mais anos, segundo os dados da DGS sobre a vigilância da mortalidade por covid-19.





"Recordamos que a efetividade vacinal é muito elevada, mas não é de 100%, pelo que se continuam a recomendar as conhecidas medidas de precaução", salientou a DGS, explicando que existem aproximadamente dois milhões de pessoas com esquema vacinal completo há mais de 14 dias.



No total de infetados após vacinação completa, 37% estavam na faixa etária dos 80 e mais anos, e 8% dos 70 aos 79 anos, estando os restantes distribuídos nas outras faixas etárias, explicou ainda.





Já quanto ao total de internados com diagnóstico principal de covid-19 após vacinação completa, a DGS adiantou que 77% destes têm mais de 80 anos.



"Todos os casos de infeção por SARS-CoV-2 são encaminhados por equipas médicas e de Saúde Pública, seguindo os normativos em vigor da DGS. Este seguimento clínico é independente do estado vacinal da pessoa. Em casos particulares, nas pessoas com esquema vacinal completo, a equipa médica ou de saúde pública pode requerer investigações suplementares, como a sequenciação genética do vírus", referiu.



A DGS manteve ainda o "apelo à vacinação, especialmente dos mais vulneráveis, apelando-se ao papel pedagógico dos órgãos de comunicação social nesse sentido".



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.835.238 mortos no mundo, resultantes de mais de 176,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Em Portugal, morreram 17.057 pessoas dos 861.628 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.