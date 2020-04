Para Graça Freitas, "não há números milagrosos" e cada país segue um conjunto de critérios diferentes para decidir se aliviam as restrições.O número médio de pessoas que cada doente contagia (conhecido como R0) "não é o único critério que está a ser utilizado pelos diversos países", sublinhou.A realidade demográfica, social e o sistema de saúde nacional fazem a diferença no momento de os Governos tomarem medidas."Não há um valor milagroso. Para a Noruega foi considerado 0,7. O de Portugal está perto de 1, com pequenas variações regionais. O nosso valor atual é de cerca de 1: De 1.1 nuns sítios e um pouco abaixo de 1 noutros", afirmou a diretora-geral da Saúde.Graça Freitas explicou que o R 0,7 da Noruega foi o valor considerado correto pelo Governo tendo em conta a população norueguesa, a cultura norueguesa e as características do Serviço de Saúde da Noruega: "Não quer dizer que seja esse o critério para os outros países", disse.A responsável lembrou ainda a "grande vantagem" de o surto epidémico em Portugal ter começado mais tarde, com os primeiros casos a registarem-se no início de março."Por isso, vamos acompanhando os diferentes critérios que estão a ser adotados por diferentes países para ver qual é que melhor se adapta à nossa realidade", explicou Graça Freitas.Neste trabalho de análise, Portugal conta com um "grupo grande de cientistas, médicos clínicos e de saúde pública, que estão na gestão destas situações que estão a avaliar qual será a altura ideal para começarmos a descomprimir em relação as medidas de contenção, como poderá ser feito e quais os critérios que teremos de observar".