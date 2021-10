DGS regista mais 766 casos confirmados e sete óbitos por covid-19

O país contabiliza mais 766 casos de covid-19 e sete mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira, 15 de outubro.

O número de internamentos nos hospitais portugueses provocados pela doença diminuiu e é agora de 301. Também há menos uma pessoa em cuidados intensivos, estando neste momento 55 doentes nesta unidade.

O maior número de novos casos foi registado em Lisboa e Vale do Tejo (230), seguindo-se a região Norte (226), Centro (171), Algarve (62) e Alentejo (37). Nas ilhas, a Madeira registou 12 novos casos e os Açores 28.Relativamente à distribuição dos óbitos registados nas últimas 24 horas devido à covid-19, o Centro resgitou três mortres, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo registaram duas mortes cada uma.O índice R(t) situa-se agora no 1.