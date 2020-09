DGS: Regresso do público aos estádios não vai ocorrer "nos próximos tempos"

Graças Freitas, questionada sobre o regresso do público aos estádios e a abertura das discotecas, lembrou que se vai assistir, nas próximas semanas, a um aumento da mobilidade com a abertura do ano escolar, o que pode originar mais casos de covid-19."Manda a prudência que não ensaiemos outras medidas que podem levar a mais contactos. Temos de ser prudentes e faseados, ir abrindo outras atividades à medida que estabilizarmos algumas. Temos de ponderar o público nos estádios e a abertura das discotecas neste quadro mais vasto, e não será certamente nos próximos tempos. Temos de ver como vai correr o regresso às aulas e o seu impacto nos números", afirmou.Graça Freitas explicou ainda que não existe nenhuma previsão de datas para estas duas atividades.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 898.503 mortos e infetou mais de 27,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 1.849 pessoas das 61.541 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.