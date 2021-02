DGS: Um em cada 38 portugueses já recebeu primeira dose da vacina

Portugal já administrou mais de 338 mil doses de vacina para covid-19, incluindo-se mais de 269 mil primeiras doses e mais de 68 mil segundas doses, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).Questionada pela Lusa, a DGS precisou que no dia 31 de janeiro tinham sido aplicadas 269.563 primeiras doses e 68.747 segundas doses, totalizando 338.310 doses, equivalente a cerca de 3,3 por cento da população. Estes números significam que 2,61% da população portuguesa, de acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE), recebeu a primeira dose. Ou, dito de outra forma, a primeira dose foi administada a um em cada 38 portugueses.A informação difere da que consta no monitor de vacinação 'online' do Centro Europeu para o Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa), em que apenas estão registadas cerca de 166 mil primeiras doses administradas em Portugal.A DGS afirma que essa informação "não corresponde àquela que foi submetida na plataforma TESSy" (Sistema de Vigilância Europeu) do ECDC."O problema já foi identificado e está em resolução pelas equipas da DGS e do ECDC", acrescenta a autoridade de saúde portuguesa.Segundo o monitor do ECDC, terão sido administradas nos 27 países membros da União Europeia cerca de 8,2 milhões de doses de vacina para a covid-19.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 13.017 pessoas dos 731.861 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS.