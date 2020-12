Dia de Natal com 1.214 novos casos e 78 mortes por covid-19 em Portugal

Portugal registou no dia de Natal mais 78 óbitos por covid-19, que totalizam agora 6.556 desde o início da pandemia, de acordo com os dados divulgados este sábado, 26 de dezembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).





O número de novos casos foi de 1.214, o número mais baixo desde 7 de outubro, tendo até agora sido confirmados um total de 392.996 infectados.



O número de doentes recuperados nas últimas 24 horas cifrou-se em 1.545, aumentando o total de recuperados para 316.671.



O número de internados devido à covid-19 aumentou em 36, para um total de 2.790 pacientes. Também no que espeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos, houve um acréscimo de nove para 513.





A região Norte foi aquela com maior número de novas infeções nas últimas 24 horas, de 451, o que equivale a 37% dos novos casos no país. No total, a região conta já com 201.868 casos confirmados.





Já Lisboa e Vale do Tejo (LVT) conta agora com 126.713 casos, mais 438 do que ontem, o que significa que foi responsável por 32% das novas infeções.





Dos restantes casos registados, 148 ocorreram no Centro, 85 no Alentejo, 43 no Algarve, 21 nos Açores e 28 na Madeira.



Quanto aos óbitos, a maioria registou-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 32. No Norte foram registados mais 30 óbitos, no Centro 8, no Alentejo 7 e no Algarve uma. Nos Açores e Madeira não foram reportadas vítimas mortais.



Assim, o Norte soma já 3.060 óbitos desde o início da pandemia, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 2.275, o Centro, com 934, o Alentejo, com 190, o Algarve, com 65, os Açores, com 21, e a Madeira, com 11.