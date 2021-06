Dombrovskis diz que países precisam perceber momento certo para retirar ajudas

Uma vez ultrapassada a crise pandémica, caberá aos países da União Europeia perceber "quando é exatamente um bom momento para começar a eliminar gradualmente as medidas de apoio", afirmou Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a tutela dos assuntos financeiros.





Em entrevista a um conjunto de órgãos de comunicação europeus, e citado pelo espanhol El Economista, o letão insistiu na ideia de que "os países devem fazer esta avaliação e encontrar o momento adequado para mudar de rumo".





"Não apresentámos um guia exato sobre quando deve cada Estado-membro fazê-lo porque ainda existe uma incerteza económica muito elevada", argumenta.





Dombrovskis reconhece verificar-se uma "diferença no ritmo" de recuperação económica entre os países da União Europeia, não se sabendo quando poderá cada Estado-membro recuperar o nível económico prévio ao estalar da crise pandémica.





Seja como for, o dirigente europeu defende que o "importante é não retirar prematuramente os estímulos" para não pôr em causa o processo de relançamento económico", todavia recorda que está em causa a "sustentabilidade orçamental" ante o agravar de défices e dívidas. "Por isso fazemos a distinção entre os países com endividamentos elevados e aqueles cuja sustentabilidade da dívida apresenta riscos reduzidos", notou numa alusão às recomendações esta semana feitas no âmbito do Semestre Europeu.





Também em entrevista a vários media europeus, entre os quais o Negócios, o comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, sustenta que "não podemos manter as ajudas de Estado como estão".