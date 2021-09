Draghi admite a hipótese de vacina contra a covid ser obrigatória em Itália

Mario Draghi, o primeiro-ministro de Itália, avançou que o Governo poderá eventualmente tornar a vacina contra a covid-19 obrigatória para todas as pessoas com idade para receber o fármaco. O anúncio foi feito numa conferência de imprensa em Roma e citado por agências como a italiana ANSA ou a Reuters O Governo de Itália já tornou obrigatória a vacinação para todos os profissionais de saúde. Caso não queiram ser vacinados, o pagamento pelo trabalho fica em cheque. Esta quinta-feira, Draghi especificou que este cenário poderá ser alargado à restante população, caso exista uma aprovação total por parte das entidades de saúde europeias às vacinas.Até aqui, a EMA, a Agência Europeia do Medicamento, aprovou as vacinas que são administradas na União Europeia recorrendo a aprovação condicional para os quatro fármacos. Nos Estados Unidos foi usado um procedimento semelhante, com a FDA, o regulador dos medicamentos, a conceder uma autorização para um uso de emergência.Na mesma conferência, o PM italiano adiantou que, numa altura em que se discute a administração de uma terceira dose das vacinas, vista como um reforço, esta possibilidade deverá chegar às pessoas mais vulneráveis.À imprensa, Draghi demonstrou estar confiante de que "80% dos italianos a partir dos 12 anos" estarão totalmente vacinados até ao final do mês. Atualmente, 70,5% da população italiana tem a vacinação completa.Mais uma vez, o PM apelou à vacinação e deixou ainda um recado para os movimentos anti-vacinação. "Quero expressar total solidariedade a todos aqueles que foram sujeitos à violência do "No vax", uma violência particularmente odiosa e cobarde quando feita contra aqueles que investigam e estão na linha de frente para combater a pandemia", disse, citado pela ANSA.Numa altura em que a Europa já está na primeira semana de aulas ou a preparar-se para tal, em Itália existem planos para tornar o uso do certificado digital obrigatório para os funcionários das escolas.E, à semelhança daquilo que é praticado noutros países, em Itália também o certificado, que atesta a vacinação, recuperação da covid-19 ou um teste negativo, poderá ser utilizado para aceder a atividades de lazer. Hoje em dia, já é necessário apresentar este certificado para viagens de comboio de alta velocidade, ferries e em viagens de autocarro mais extensas.No início da pandemia, em março de 2020, Itália foi um dos países onde a situação pandémica inspirou mais cuidados. Até ao momento, Itália é o segundo país da Europa com o maior número de óbitos devido à covid-19, contabilizando 129.352 mortes desde o início da pandemia.