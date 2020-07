Economia portuguesa recuperou em junho mas contração continua a ser intensa

A síntese económica de conjuntura publicada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística mostra que quatro meses depois do início da pandemia a economia portuguesa continua a registar uma "contração intensa", embora menos forte do que nos meses anteriores.



A "informação disponível continua a revelar uma contração intensa da atividade económica em junho, embora menor quando comparada com o mês anterior", refere a publicação do INE, dando conta que "os indicadores de confiança dos consumidores e de clima económico prolongaram em junho a recuperação, já verificada no mês anterior, das fortes reduções observadas em abril".





O INE dá conta de uma série de indicadores para sustentar a ideia que a economia portuguesa recuperou em junho mas persiste em forte quebra.Cita a queda homóloga de 14,4% no montante global de levantamentos nacionais, de pagamentos de serviços e de compras em terminais de pagamento automático na rede multibanco, que é menos intensa do que a descida de 26,6% de maio.Salienta também as vendas de veículos automóveis, que recuaram 56,3% em junho depois de terem descido 74,8% em maio.A economia portuguesa, segundo as previsões da Católica, terá registado uma contração no segundo trimestre de 13% face aos primeiros três meses de 2020.