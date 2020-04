Economias europeias dão pequenos sinais de recuperação pós-lockdown

Algumas medidas de atividade económica começam a dar sinais de ligeira recuperação depois do levantamento das restrições em países como a Alemanha, Espanha e Itália.

Depois de várias semanas de confinamento e de paralisação quase completa da economia, vários países europeus já começaram a aliviar as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. E, segundo escreve o Financial Times, esse alívio já está a resultar em pequenos sinais de recuperação em algumas formas de atividade económica.





"Existem alguns sinais preliminares de melhoria da atividade económica nos dados de alta frequência, como o aumento do consumo de eletricidade em Itália e em Espanha e um tráfego ligeiramente menos deprimido nas cidades alemãs na semana passada", afirma Jessica Hinds, economista da Capital Economics na Europa, citada pelo FT.