Empresários pedem isenção nas comissões das linhas de crédito

As linhas de crédito têm comissões que os empresários querem ver suprimidas. Este é um dos resultados do inquérito realizado pelo Instituto Kaizen em Portugal.

Os empresários portugueses pedem mais medidas de apoio para fazer face ao impacto da pandemia de covid-19. Num inquérito realizado pela consultora Kaizen Institute, que abrange 220 presidente executivos e administradores de médias e grandes empresas, concluiu-se que os programas de apoio em vigor, como o "lay off simplificado" e a flexibilização nos impostos não são suficientes.



E, por isso, "por considerarem que estas medidas não estão a ser suficientes", os empresários indicaram várias outras iniciativas que gostariam que fossem implementadas. Isenção de comissões nas linhas de crédito foi a medida pedida por 40% dos inquiridos, que referiram ainda a necessidade de adotar apoios financeiros às famílias ou ainda possibilitar a isenção de contribuições sociais a empregadores que optem por pagar acima dos valores previstos pela lei em caso de lay-off".



Das empresas inquiridas metade já recorreram ao lay off simplificado e 43% já recorreu ou pretende recorrer à flexibilização do pagamento de impostos, segundo o barómetro Kaizen, a que o Negócios teve acesso.

As consequências da pandemia que originou um confinamento geral já estão a ser sentidas, de acordo com o mesmo barómetro, tendo já muitas empresas reduzido o número de trabalhadores.E 54% diz ter pelo menos um quarto dos trabalhadores em teletrabalho, que dizem - em 57% dos casos - que resulta numa menor eficiência e desempenho.



Mas muitas garantiram estar preparadas para manter a atividade. Mas a maioria das empresas prevê que seja necessário um período de 6 a mais de 12 meses para retomar a atividade.





O Barómetro Kaizen é um estudo de opinião que o Instituto Kaizen em Portugal realiza semestralmente, mas que fez uma edição especial a propósito da covid-19.