Pandemia não abranda em Itália. 627 mortes em 24 horas

Itália regista 627 mortes pela covid-19 no espaço de um dia. O surto já fez mais de quatro mil mortes no país.

As autoridades italianas registaram 4.670 novos casos de infeção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas. E o número de mortes causadas pela covid-19 ascende já a 4.032, com 627 óbitos no espaço de um dia, revela o mais recente balanço oficial.









A nível global, o número de casos confirmados supera os 265 mil e o número de mortos excede os 11 mil.



(notícia atualizada)

Desde o início do surto em Itália registam-se 47.021 casos, tendo 5.129 pacientes sido dados como curados, mais 689 do que na véspera.Itália é já o país do mundo com maior número de vítimas mortais pela pandemia da covid-19, superando a China, que soma 3.248 vítimas mortais.