ERSE reforça medidas de apoio a consumidores e empresas

Além de ter prolongado até 30 de junho as medidas de proteção aos consumidores, como o corte de energia, o regulador avançou com novas regras para a redução dos encargos das empresas que têm entrado em “lay-off”.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) decidiu prolongar até 30 de junho as medidas excecionais de proteção aos consumidores no contexto da crise provocada pela pandemia da covid-19.





Com esta decisão, as empresas ficam assim proibidas de realizar cortes do fornecimento de energia até ao final do mês de junho. E é também alargado o prazo para o pagamento fracionado de dívidas, sem juros, até 12 mensalidades.