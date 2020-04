Os primeiros vídeos estão já disponíveis, designadamente na página web da CASES, no canal YouTube e no Facebook.



"Instituição pública que se dedica à educação integral de enfermeiros e ao ensino em saúde, à investigação e inovação, à prestação de serviços e à criação e difusão de cultura", a ESEnfC é o "maior e mais antigo estabelecimento de ensino de enfermagem em Portugal".



A CASES é uma "cooperativa de interesse público de responsabilidade limitada, cujo capital social é detido maioritariamente pelo Estado", com o objetivo de promover o fortalecimento do setor da economia social, "aprofundando a cooperação entre o Estado e as organizações que o integram".



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil.



Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.



Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes e 8.251 casos de infeções confirmadas.



Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.





Os vídeos, desenvolvidos em colaboração com a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), pretendem "auxiliar os cidadãos voluntários a protegerem-se" quando ajudam pessoas que não podem sair de casa (para fazerem compras ou pagamento de contas de eletricidade, água ou telefone, por exemplo), e a resguardarem quem ajudam, sublinha a ESEnfC, numa nota enviada hoje à agência Lusa."Sempre com o objetivo de prevenir e de conter a disseminação do vírus", os vídeos apresentam instruções e explicações sobre lavagem e desinfeção das mãos ("como e em que situações obrigatoriamente"), etiqueta respiratória e colocação e remoção segura de equipamentos de proteção individual para o cuidador informal, exemplifica.