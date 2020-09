Escolas reabrem com contágios a crescer. E agora?

No início da primeira vaga de covid-19, em março, as escolas foram encerradas e o país confinou-se. Agora, no início da segunda vaga, reabrem. Lá fora, há casos bem-sucedidos, mas também há alunos que já regressaram ao ensino à distância.

