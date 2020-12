Espanha acrescenta 18 mil mortes por covid entre março e maio

O Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol indicou esta quinta-feira que 45.684 pessoas morreram ou suspeita-se que faleceram devido à covid-19 entre março e maio, cerca de 70% ou perto de 18 mil mortes acima dos dados oficiais divulgados pelas autoridades sanitárias espanholas.



Em concreto, o vírus foi identificado em 32.652 das vítimas mortais, enquanto 13.032 mortes foram registadas como existindo "suspeita" do coronavírus mas sem confirmação laboratorial.





Estes dados colocam a covid-19 como a principal causa de morte no país vizinho nos primeiros cinco meses deste ano.Espanha passará então a contabilizar mais de 65 mil mortes pela pandemia, o que a coloca como o país europeu com mais vítimas mortais, ultrapassando França, Itália e Reino Unido. Esta atualização, aliás, coloca Espanha como o quinto país com maior número de vítimas mortais, apenas atrás dos EUA, Brasil, Índia e México.