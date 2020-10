Espanhol compra máscaras em Portugal e envia 'recado': 'Senhores, é assim que se combate o vírus'

Ganhou destaque nas redes sociais e também nos sites do país vizinho um vídeo de um cidadão espanhol que, de passagem por Portugal, decidiu ir a um supermercado e, para sua surpresa, percebeu que as máscaras por cá são bastante mais baratas do que para lá da fronteira.



"Senhores políticos, é assim que se combate o vírus, não com confinamento ou a fazer o que vos dá na gana", atirou o cidadão em causa, que por 17,4 euros comprou 200 máscaras. Em Espanha, para comprar 200 máscaras serão necessários perto de 200 euros.