Especialistas alertam que pandemia deverá durar pelo menos dois anos

Investigadores da Universidade do Minnesota alertam que a pandemia do novo coronavírus deverá regressar periodicamente, por vagas, pelo menos até 2022.

A pandemia do novo coronavírus deverá cerca de dois anos e não será controlada até que cerca de dois terços da população mundial esteja imune, segundo um grupo de especialistas da Universidade norte-americana do Minnesota.





Num relatório citado pela Bloomberg, os especialistas do Centro de Investigação de Doenças Infecciosas da Universidade do Minnesota dizem que, devido à sua capacidade de se espalhar por pessoas que não parecem estar doentes, o vírus pode ser mais difícil de controlar do que o influenza, a causa da maioria das pandemias da história recente.