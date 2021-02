Especialistas atualizam situação da pandemia em Portugal. Assista em direto

O chefe de Estado, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e líderes partidários reúnem-se na segunda-feira com especialistas para avaliar a situação da covid-19 em Portugal, antes de nova renovação do estado de emergência. Assista aqui à transmissão do evento em direto.

