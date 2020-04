Estrangulamentos globais atrasam entrega de máscaras e alimentos

Equipas médicas em países mais ricos estão a morrer por falta de materiais de proteção, enquanto os governos enfrentam falta de ventiladores e medicamentos. Sob pressão para garantir fornecimentos, as autoridades iniciam uma batalha com novas barreiras comerciais.





A outra urgência é proteger a cadeia alimentar global e as pessoas que trabalham no processamento e transporte de produtos. Frigoríficos, explorações de legumes, camiões, navios, trabalhadores e infraestrutura enfrentam desafios.



Em suma, a espinha dorsal do comércio global precisa de reforço antes de qualquer plano para passar do "modo crise" para a recuperação.





‘Você não pode ir para casa’

Os armadores, por exemplo, que transportam cerca de 80% dos produtos comercializados internacionalmente, operam com tripulações que ficam presas nos navios por muito mais tempo do que o habitual.

Normalmente, cerca de 100 mil trabalhadores marítimos - um em cada 12 do total global - embarcam todos os meses para aliviar os colegas. Essa troca de tripulação é impossível agora em grande parte do mundo por causa de regras restritas de viagens aéreas ou portuárias.

"Quando chegarmos a meados de maio, será uma crise real, a menos que comecemos a agir agora", disse Guy Platten, secretário-geral da Câmara Internacional de Navegação (ICS, na sigla em inglês), em entrevista. O ICS pede que o G-20 classifique os trabalhadores marítimos como "essenciais", para que se possam deslocar mais livremente para poder trabalhar, principalmente ao transitar por aeroportos.