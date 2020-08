Estudo mostra que 6% da população inglesa foi infetada com covid-19

Um estudo efetuado com mais de 100 mil pessoas no Reino Unido mostra que a taxa de infeção com o novo coronavíruss é bem mais elevada do que mostram os casos confirmados.



Segundo este estudo, que o primeiro-ministro Boris Johnsonn diz ser o maior efetuado até agora em todo o mundo, cerca de 3,4 milhões de pessoas em Inglaterra contraíram o vírus, o que representa cerca de 6% da população.





As taxas de infeção são muito distintas tendo em conta a zona do país, destacando-se a capital Londres, onde a taxa de infeção atinge 13%, mais do dobro da média do país. Variam também em função da raça e condições sociais da população, sendo que os negros, asiáticos e outras minorias étnicas estão entre os mais vulneráveis, com uma probabilidade três vezes superior de contrair covid-19.O estudo conduzido pelo Imperial College foi efetuado com cerca de 100 mil pessoas, que entre 20 de junho e 13 de julho efetuaram um teste em suas casas para avaliar se tinham anticorpos.As conclusões do estudo podem ser relevantes nas próximas decisões a adotar pelo Governo britânico no combate à pandemia. O Reino Unido é o país europeu com mais mortes e registou a recessão mais forte da região no segundo trimestre.