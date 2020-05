Esta soma extraordinária de 2,99 biliões num único trimestre excede em muito os 1,28 biliões de dólares com que o governo norte-americano se endividou no mercado de obrigações em todo o ano de 2019.



Segundo o Tesouro, a elevada soma é necessária para financiar os três biliões de dólares dos vários programas que o Governo aprovou destinados a trabalhadores e empresários.



Acresce que a Administração Trump necessita de cobrir a escassez nas receitas provocada pelo adiamento decidido pelo governo norte-americano do prazo de pagamento de impostos de abril para junho.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 249 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.



Os Estados Unidos são o país com mais mortos (68.285) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,1 milhões).



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



O Departamento do Tesouro dos EUA informou que vai necessitar de se endividar a um nível recorde de 2,99 biliões de dólares (2,7 biliões de euros) durante o segundo trimestre para cobrir custos com a pandemia.O Tesouro adiantou que estes 2,99 biliões vão ultrapassar em muito os 530 mil milhões registados no trimestre julho-setembro de 2008, no contexto da crise financeira da altura.