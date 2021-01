Ferro envia amanhã resposta a Costa sobre vacinação de deputados

"É um processo de vacinação cuja escolha dos destinatários não é propriamente fácil, o senhor Presidente [da Assembleia da República] pediu um voto de confiança para preparar uma resposta ao senhor primeiro-ministro que será dada amanhã [sexta-feira]", disse aos jornalistas a porta-voz da conferência de líderes, a deputada Maria da Luz Rosinha, à saída da reunião, no parlamento.De acordo com a parlamentar socialista, "à partida não serão vacinados todos os deputados de uma vez só" e terão que ser considerados "eventualmente alguns funcionários que garantam o normal funcionamento da Assembleia" porque o parlamento vai continuar a funcionar."É um órgão de soberania e isso deve acontecer e nesse sentido estamos também com um acompanhamento constante, o senhor presidente vai fazer um acompanhamento constante daquilo que é, quer a disponibilidade das vacinas, quer a forma como a escolha daqueles que vão ser vacinados", adiantou.Questionada sobre uma possível data para o início da vacinação, Maria da Luz Rosinha disse que essa data ainda não é conhecida e só depois da resposta seguir para o primeiro-ministro "é que o processo se desenrolará".De acordo com um despacho a que o Diário de Notícias (DN) teve acesso, os titulares de órgãos de soberania, deputados, funcionários da Assembleia da República, membros dos órgãos das Regiões Autónomas e presidentes de câmara, enquanto responsáveis da proteção civil, vão começar a ser vacinados na próxima semana.Segundo a mesma notícia, também a Provedora de Justiça, os membros do Conselho de Estado e a magistratura do Ministério Público vão começar a ser vacinados na próxima semana.O primeiro-ministro, António Costa, terá já enviado as "cartas aos órgãos de soberania para que estabeleçam as prioridades para inoculação em cada um dos serviços"."De modo a que se possa programar com precisão este processo é essencial definir, entre estes titulares, a indispensável ordem de prioridade, tendo em conta a limitada quantidade de doses disponíveis em cada semana", especifica António Costa na mensagem enviada ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a que o DN teve acesso.No texto, o primeiro-ministro pede a Ferro Rodrigues que especifique os deputados, bem como a lista nominativa dos funcionários daquele órgão, "que devam ser considerados prioritários nesta fase".