França aproxima-se dos dois milhões de casos de covid-19 com 27.228 nas últimas 24 horas

A França aproxima-se dos dois milhões de casos de covid-19, uma barreira que pode ser ultrapassada na segunda-feira, ao ter registado 27.228 novos contágios nas últimas 24 horas e 302 mortes, de acordo com dados oficiais.O número total de infeções subiu para 1.981.827, enquanto o total de óbitos aumentou para 44.548.Para ultrapassar a barreira dos dois milhões de casos, bastaria um pouco mais de 18 mil novos casos diários, um número superado todos os dias desde o final de outubro.O número de pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos tem estabilizado, mas não parou de aumentar desde o início de agosto, contabilizando agora 4.880 pacientes.Porém, o número de internados bateu um recorde com 33.050, sendo que no pico epidémico da primavera tinha atingido um máximo de 32.292.Os efeitos do segundo confinamento, que começou a 30 de outubro, devem aparecer em breve, a ponto de o primeiro-ministro, Jean Castex, ter mencionado na quinta-feira uma possível reabertura de negócios "não essenciais" a partir de 01 de dezembro.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.313.471 mortos resultantes de mais de 54 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.