França fecha escolas durante três semanas

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou esta quarta-feira que as escolas vão fechar durante três semanas para tentar travar a terceira vaga de covid-19 e as medidas em vigor, nas regiões mais afetadas, vão ser alargadas a todo o país.Macron falou hoje ao país e explicou que a partir de 5 de abril todas as creches e escolas vão fechar e que as férias da Páscoa vão ser antecipadas, sendo gozadas entre os dias 12 e 26 de abril.No fim de abril as creches e escolas primárias vão reabrir, mas o ensino básico e secundário só reabre no início de maio.