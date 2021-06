França pronta a começar a cortar apoios devido à pandemia

O Governo francês está pronto a começar a reduzir os apoios financeiros a empresas e trabalhadores que sofreram o impacto da pandemia de covid-19, disse este domingo a ministra do Trabalho gaulesa, Élisabeth Borne, em entrevista à rádio France Inter.Em 2020 e nos primeiros meses deste ano o Estado gastou mais de 40 mil milhões de euros para proteger o emprego, referiu a governante."Com a vacinação conseguimos ver o fim do túnel", disse Borne. Até sábado mais de 25 milhões de franceses receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19, tendo sido administradas mais de 36 milhões de doses no total."Estamos a caminhar para uma nova fase, vamos reduzir de forma gradual a ajuda de emergência que implementámos durante a crise", indicou. "Estamos a ser cautelosos para não cortar o apoio demasiado depressa nesta altura e continuaremos a apoiar os setores e áreas que ainda se encontram em situação mais difícil", frisou.Por exemplo, o Governo vai continuar a subsidiar na íntegra o lay-off nos setores mais afetados, como a hotelaria e restauração até final de junho. A partir de 1 de julho, as empresas passarão a suportar progressivaente parte dos custos, até atingir os 40% em setembro.No sábado, o secretário de Estado do Orçamento, Olivier Dussopt, disse à AFP que o apoio financeiro a empresas e trabalhadores agravará o défice orçamental gaulês deste ano para um valor de cerca de 220 mil milhões de euros.