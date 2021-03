França ultrapassa o Reino Unido e já é o quinto país com mais casos de covid-19

As autoridades de saúde francesas reportaram esta terça-feira 14.678 novos casos de infeção pelo coronavírus, o que eleva o total no país desde o início da pandemia para 4.313.073 infetados. Assim, França ultrapassa o número de casos do Reino Unido e torna-se o quinto país a nível mundial com maior número de contágios.Esta terça-feira, França registou também mais 287 vítimas mortais, o que coloca o número de óbitos relacionados com a doença em 92.908, o oitavo valor mais elevado a nível mundial.A situação no país tem se vindo a agravar e a média diária a sete dias supera os 31 mil casos, um valor que não era observado desde 14 de novembro.Perante este cenário, o Governo gaulês decidiu avançar para o confinamento da população durante quatro semanas em 16 departamentos do país, incluindo a cidade de Paris. A medida entrou em vigor na passada sexta-feira.O Reino Unido, por seu turno, tem vindo a reduzir o número de novos casos diários, ajudado também pelo ritmo de vacinação da população. Acima de França em número de casos estão os Estados Unidos, Brasil, Índia e Rússia.Esta terça-feira, as autoridades britânicas registaram 5.379 novos casos e 112 mortes. Assim, a média diária a sete dias no Reino Unido é agora inferior a 5.500 infeções, um nível só comparável com o registado em finais de setembro.Desde o início da pandemia, o Reino Unido soma 4.307.304 infetados. Nos óbitos, no entanto, as 126.284 vítimas mortais apenas são superadas pelos números dos Estados Unidos, Brasil, México e Índia, todos países com mais população.