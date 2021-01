Fronteiras na Europa mantêm-se abertas. Portugal suspende voos para Reino Unido

Na conferência após a conferência entre os líderes europeus, António Costa garantiu que "foi decidido manter as fronteiras abertas, mas relativamente a países terceiros manter as medidas que existem de controlo da pandemia". No interior da União Europeia as fronteiras "não são fechadas", por decisão "coletiva". Serão, no entanto, exigidas condições."O grau de contaminação dos diferentes países têm variado nos diferentes países", realçou o primeiro-ministro, pelo que "a conclusão que temos tirado é que não é a medida de fecho das fronteiras internas uma medida eficaz de controlo da pandemia, em relação às externas sim, e quanto às internas muitos estados têm adotado, em função da gravidade da infeção, a exigência de medidas, por exemplo para poder ir ao Parlamento Europeu tive de levar um teste negativo para entrar no Reino da Bélgica".Os voos de Portugal para o Reino Unido, e do Reino Unido para Portugal ficam suspensos a partir das zero horas de sábado. Só haverá, a partir daí, voos de natureza humanitária, para repatriamento. "Deixam de existir qualquer voo", reforçou António Costa.

"O governo decidiu interromper totalmente os voos para o Reino Unido e do Reino Unido para Portugal a partir das zero horas do próximo sábado, para diminuir os riscos de contágio com base nesta variante", disse António Costa.



No final da reunião com os homólogos europeus, o primeiro-ministro salientou ter sido tomada outra decisão "muito importante", em prol do "reconhecimento mútuo dos testes antigénio, que facilitarão muito a confiança de todos na liberdade de circulação na União Europeia e todos termos uma metodologia comum e por todos reconhecida e aceite para realização destes testes".

Portugal está na primeira metade do ano a presidir à União Europeia.(notícia atualizada com mais informação)