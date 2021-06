Governo ajusta critérios de risco da covid-19 para concelhos com menos população

O Governo vai ponderar ajustar os critérios de risco da covid-19 para os concelhos de baixa densidade populacional, na reunião do Conselho de Ministros que decorre esta quarta-feira, 2 de junho. A notícia é avançada pelo Público , que adianta que será ainda aprovado o plano de regras sanitárias de prevenção do contágio por covid-19, que deverá vigorar a partir de 14 de junho.Esta revisão, explica o Público, é feita para responder à especificidade dos concelhos com baixa densidade populacional. A nível nacional os critérios relativos à média de novos casos por cem mil habitantes a cada 14 dias irá manter-se nos 120 e 240 novos casos, para determinar a travagem ou o retrocesso, respetivamente, nos níveis de desconfinamento.Contudo, em concelhos pouco povoados, um número baixo de novos casos pode rapidamente levar esses territórios para o estado de alerta ou para confinamento, razão pela qual serão feitos ajustes.