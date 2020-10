Governo alerta que Portugal está numa fase crítica da pandemia

"Estamos numa fase crítica da pandemia e os portugueses, sem execeção, compreeenderão que se aos cidadãos é exigido um reforço da responsabilidade individual na defesa do nosso bem-estar coletivo ao Ministério da Saúde é exigido que continue a tomar decisões como tem feito desde o início" da pandemia, afirmou António Lacerda Sales.O governante afirmou ainda, em conferência de imprensa, em Lisboa, que o plano outono/inverno, já apresentado, está a ser consolidado "até ao final da semana", mas que está já a ser aplicado no terreno, a nível nacional e local.O governante indicou também que, após um período de estudo, os testes rápidos antigénicos farão parte da resposta à pandemia, a partir de 09 de novembro."Neste momento, estão a ser ultimados os procedimentos para a sua operacionalização e para a efetiva utilização de testes de antigénio no SNS", declarou o secretário de Estado.O Ministério da Saúde manifestou interesse em adquirir um milhão de testes, através de uma iniciativa europeia, referiu."Além disso, Portugal vai beneficiar ainda do financiamento europeu, através da Cruz Vermelha Portuguesa, para fornecimento de testes rápidos, cuja primeira tranche de 100.000 testes está prevista na semana de novembro", acrescentou.De acordo com António Lacerda Sales, trata-se de uma nova resposta que permitirá maior celeridade "em casos específicos".A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 2.395 pessoas em 128.392 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.