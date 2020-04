O Ministério da Administração Interna (MAI) indicou hoje que distribuiu 122 mil máscaras aos elementos das forças e serviço de segurança e aos bombeiros no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

O MAI recorda que inicialmente já tinha sido feita uma entrega de 10.000 unidades às forças e serviços de segurança, na terça-feira foram distribuídas mais 30.000, elevando assim o total de máscaras para as 162.000 desde o início da sua intervenção nesta crise sanitária.



Portugal regista hoje 209 mortes associadas à covid-19, mais 22 do que na quarta-feira, e 9.034 infetados (mais 783), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde 19 de março, tendo a Assembleia da República aprovado hoje o seu prolongamento até 17 de abril.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil.

Em comunicado, o MAI refere que na quarta-feira foram entregues 52.000 máscaras à Guarda Nacional Republicana outras 52.000 à Polícia de Segurança Pública, enquanto o SEF recebeu 7.000 e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 10.000.As restantes mil máscaras foram para outras entidades do Ministério tutelado por Eduardo Cabrita, frisa o comunicado.