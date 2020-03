O objetivo do Executivo é "contribuir para que o sistema produtivo entre numa espécie de hibernação durante estes dias", explicou a ministra das Finanças, María Jesús Montero, lembrando as medidas de apoio à liquidez que já estão em vigor para ajudar as empresas a enfrentar a crise e negando que a medida tenha sido tomada devido a um agravamento do surto. "Os modelos aconselhavam, depois de ver as medidas de confinamento, aproveitar este período da semana Santa para tomar esta medida", justificou.



Como vai funcionar?

O Governo espanhol autorizou licenças remuneradas a todos os trabalhadores, até dia 9. São oito dias de trabalho em que todos estão em casa, mas a receber o salário, pago pelas suas empresas, como se fossem trabalhar. Depois, as horas de trabalho não prestado serão compensadas de modo ainda a definir, até 31 de dezembro.



O objetivo foi abranger especificamente setores como a construção civil e a indústria, que não podem funcionar em teletrabalho e por isso mantinham laboração presencial. Todos os que já estavam a trabalhar a partir de casa devem continuar a fazê-lo. A ideia é reduzir o movimento nas ruas ao que se verifica no fim de semana.



Em Portugal, o estado de emergência permite ainda que as atividades de laboração contínua, que não possam ser exercidas à distância, continuem a operar. Está suspensa a atividade do comércio a retalho e as atividades de prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao público, exceto as consideradas essenciais. Estão também encerrados os espaços de recreativos e lazer, desportivos, culturais e artísticos, espaços de jogos e apostas, restauração, termas e spas, com algumas exceções.

A partir desta segunda-feira, e até 9 de abril, todas as atividades económicas em Espanha estão encerradas, à exceção das essenciais ou das que se possam desenvolver por teletrabalho. Ou seja, a medida de suspensão da economia não se aplica apenas ao comércio e serviços: mesmo as empresas de laboração contínua que não providenciem bens ou serviços de primeira necessidade têm de parar.O endurecimento das medidas de contenção da epidemia de covid-19 foi decidido em Conselho de Ministros, num momento em que o número de infetados e de mortos pelo novo coronavírus em Espanha não pára de crescer. Ontem, Espanha já tinha registados quase 78.800 casos, dos quais quase 57.500 ainda estavam ativos, tendo morrido mais de 6.600 pessoas.