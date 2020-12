Governo espanhol pede aos cidadãos que não saiam de casa este Natal

No Natal deste ano as mensagens dos governadores são diferentes do habitual. O Ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, afirmou que "no Natal devemos ficar todos em casa".





Estas palavras, pouco animadoras para a população espanhola, foram proferidas após o Conselho Interterritorial do Sistema único de Saúde (CISNS), no qual se decidiu que os cidadãos estão proibidos de transitar nas comunidades autónomas entre dia 23 de dezembro e 6 de janeiro, exceto para reuniões entre "familiares e amigos próximos", segundo apurou o El Pais.





Este acordo leva ao encerramento da circulação nas comunidades autónomas, salvo nas reuniões sociais com os mais próximos, cujas medidas não são muito claras. Sabe-se que, nesta reunião, ficou definido que à volta da mesa só vão poder estar 10 pessoas este natal e que existe um recolher obrigatório (13h30) nas vésperas das festividades, tanto no Natal como no reveillon.





A estratégia dos vizinhos espanhóis passa por restringir ao máximo a circulação e os ajuntamentos, mas tendo sempre em conta as reuniões familiares. O ministro Illa apelou ao sentido de responsabilidade dos espanhóis, para que se juntem somente com os seus familiares ou com amigos próximos, com quem tenham grandes laços de afinidade.





Fica ao critério dos espanhóis definir quem são os seus indivíduos mais chegados. As deslocações para outras comunidades estão proibidas, contudo, a exceção definida é impossível de controlar, de acordo com o El País.