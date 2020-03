Governo pede às empresas para aderirem às medidas e evitarem despedimentos

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, lançou esta segunda-feira, 30 de março, um renovado apelo às empresas portuguesas para que "recorram às medidas de manutenção do emprego e não optem, claramente, por situações de despedimento".

Confrontada com a denúncia da CGTP, noticiada pela TSF, de que nos últimos dias recebeu relatos de cerca de 1.600 despedimentos em empresas de vários setores – do calçado ao têxtil, passando pelo automóvel e pelas cantinas escolares –, a governante respondeu que a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) está a "acompanhar e verificar nas situações reportadas a forma como os processos estão a ser desencadeados e se cumprem as normas do Código do Trabalho".

Em declarações à Rádio Observador, a ministra esclareceu ainda que, a partir de hoje, as entidades empregadoras já podem declarar, via Segurança Social Direta, o número de trabalhadores que tiveram de ficar em casa a tomar conta dos filhos devido ao fecho das escolas nas últimas duas semanas.

Ana Mendes Godinho explicou que a tutela criou este mecanismo, em que as empresas pagam aos trabalhadores e a Segurança Social, por sua vez, desembolsa o valor às empresas, para manter o circuito habitual de pagamentos e, desta forma, "garantir que estes apoios sejam [pagos] o mais rápido possível"

Faltas justificadas e férias unilaterais na Páscoa

Este suporte financeiro para os pais de menores de 12 anos respondeu à "necessidade imprevista de serem suspensas as atividade letivas" e, por isso, não se vai aplicar durante as semanas de férias escolares – continuando a vigorar para as creches, pois esses estabelecimentos não costumam fechar neste período.

Sem data para terminar rastreios nos lares O rastreio de covid-19 a todos os utentes e funcionários dos lares arrancou esta segunda-feira em quatro concelhos e vai "cobrir todo o país", avançando em articulação com as iniciativas que algumas Câmaras já tinham preparado, como a do Porto. "O objetivo é replicar este programa de testes preventivos para identificarmos situações de risco e implementarmos medidas de isolamento, de circuitos e de fluxos para minimizar o risco de propagação", resumiu Ana Mendes Godinho. Questionada pelo Observador sobre quando estará terminado este retrato, a ministra não se comprometeu com uma data, sustentando apenas que este é "um programa muito complexo". Uma parceria com a Cruz Vermelha assegura a recolha das amostras; na fase seguinte, o Governo conta com a intervenção das autarquias, tendo recebido disponibilidade da parte de todas as comunidades intermunicipais.

Ainda assim, lembrou a ministra, na semana passada foi aprovada uma norma que prevê que as faltas dos pais para assistência aos filhos, mesmo em época de férias escolares, sejam justificadas. Além disso, o Executivo socialista admitiu também um mecanismo especial para este período de férias em que, unilateralmente, os pais podem meter férias para ficar com os filhos.