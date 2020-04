Governo prolonga interdição do tráfego aéreo

O Governo decidiu prolongar a interdição do tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal. Em causa está a suspensão de todos os voos de e para países que não integram a União Europeia. Mas com exceções, de acordo o decreto-lei publicado esta sexta-feira.





"Atendendo a que a referida situação epidemiológica se tem vindo a agravar, tanto em Portugal como noutros países, demonstrando a experiência o elevado risco de propagação do vírus decorrente da circulação internacional de passageiros, impõe-se a prorrogação da mencionada interdição, num quadro de prevenção e contenção da pandemia também por via do estabelecimento de restrições ao tráfego aéreo", lê-se no despacho que produz efeitos já a partir de 18 de abril e vigora por mais 30 dias.