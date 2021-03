Governo quer ter proposta para o terminal de Sines até 1 de maio

assenta fortemente no tráfego e receitas decorrentes da movimentação de carvão destinado às centrais térmicas de Sines e do Pego, pelo que a sua desativação, prevista para data anterior ao decurso do prazo contratual, e o desaparecimento do tráfego de carvão afetam substancialmente o modelo de negócio do TMS".





a solução mais adequada" para lançar uma nova concessão, tendo em conta "as metas de eficiência operacional, económica e ambiental do setor portuário nacional".

n.º 111/2012, de 23 de maio.



Os elementos do grupo de trabalho não têm direito a qualquer remuneração adicional pela participação neste projeto. Até 1 de maio têm de apresentar um relatório intercalar, já com uma proposta de decisão quanto ao modelo de exploração do terminal. Depois, devem continuar a trabalhar para apresentar um relatório final com concludões, propostas de atuação e "

O Governo constituiu um grupo de trabalho para encontrar a melhor solução para o lançamento de uma nova concessão de serviço público para o TMS - Terminal Multipurpose do Porto de Sines. O despacho foi assinado pelos secretários de Estado das Finanças e das Comunicações, e publicado esta quinta-feira em Diário da República.O objetivo deste novo grupo de trabalho é "estudar, avaliar e propor o enquadramento legal e económico-financeiro do terminal", tendo em conta a desativação da central termoelétrica de Sines e a aproximação do fim da atual concessão. O primeiros resultados têm de ser apresentados já até 1 de maio.A concessão que está em vigor termina um ano depois, a 1 de maio de 2022 e poderia, teoricamente, ser renovada. Porém, conforme explica o diploma assinado por João Nuno Mendes e Hugo Santos Mendes, o novo enquadramento comunitário limita muito essa possibilidade.Além disso, explica o Executivo, a exploração económica do TMS "Assim, este novo grupo de trabalho deverá procurar "No despacho, o Governo afasta desde logo a possibilidade de ser aplicado um regime de parceria, de acordo com o previsto no decreto-leitodos os elementos necessários à implementação do modelo de exploração do TMS que alcance os objetivos estabelecidos", determina o despacho.

Este relatório final também deve ter uma análise custo-benefício, a fundamentação da proposta de decisão e as minutas dos instrumentos jurídicos que venham a ser necessários para a sua implementação.



Deve ainda demonstrar que garante o equilíbrio e a sustentabilidade económico-financeira da concessão, "incluindo a expectativa da concessionária em obter uma remuneração adequada aos montantes investidos", deve "manter na concessionária a responsabilidade pela obtenção das autorizações, licenças e pareceres administrativos exigidos, tais como os de natureza ambiental e urbanísticos, dos quais dependa o desenvolvimento do projeto", minimizar a probabilidade de vir a ser necessário repor o equilíbrio financeiro, prever já um mecanismo para partilhar eventuais benefícios adicionais face ao contratualizado e maximizar o contributo do TMS para a economia da região e do país.