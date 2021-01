Governo vai aprovar mais apoios para 250 mil trabalhadores

O Governo deverá aprovar esta quinta-feira mais um pacote de medidas para dar apoio a um total de 250 mil trabalhadores, avança o jornal Público. O Conselho de Ministros deverá validar o prolongamento do Mecanismo de Apoio à Retoma Progressiva até 30 de junho deste ano, com garantia de salário a 100% para quem for abrangido. Haverá também um novo apoio para as micro-empresas, apoios aos sócios-gerentes e novas regras para a formação profissional.Segundo o jornal, o novo apoio para as micro-empresas inclui o pagamento a fundo perdido de dois salários mínimos nacionais por cada trabalhador e três meses de dispensa parcial da Taxa Social Única. Este apoio deve abranger 120 mil trabalhadores, segundo contas do Executivo, que somam aos 130 mil já suportados pelo Mecanismo de Apoio à Retoma Progressiva.O Mecanismo de Apoio à Retoma Progressiva mantém as mesmas regras de acesso – a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, disse ao Público que o pedido para os próximos seis meses já pode ser apresentado online, no site da Segurança Social Direta, como aconteceu em 2020 – mas cumpre o compromisso assumido com o PCP no âmbito do Orçamento do Estado para este ano de garantir 100% da remuneração até três salários mínimos, e de abranger também os sócios-gerentes de micro e pequenas e médias empresas com trabalhadores a cargo. Este alargamento do apoio deverá custar, indica a ministra, 515 milhões de euros.