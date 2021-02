Gráfico interativo: Onze meses de três vagas e muitas restrições

Portugal enfrenta a pandemia de covid-19 há quase 11 meses e vai já na terceira vaga de contágios, que foi, de longe, a mais violenta e trágica. Ao longo deste período, há padrões que se repetem: o índice de transmissibilidade, R(t), tende a antecipar a evolução do número de novos casos que por sua vez reagem diretamente ao nível de restrições na mobilidade das pessoas. Nas três vagas de covid-19 que o país já viveu, as medidas de restrição à atividade demoraram em média duas semanas a produzirem efeitos no ritmo de contágio, não sendo fácil escrutinar quais foram mais eficientes em cada momento.

