Grande Lisboa deverá manter restrições, mesmo sem calamidade  

O Governo deverá rever na próxima semana o estado de calamidade na região da Grande Lisboa. De acordo com o semanário Expresso, a região deverá, contudo, manter restrições "indispensáveis", num momento em que continua a dominar os novos casos de infeção.

A "generalidade das medidas em vigor são para manter", assegura fonte do Executivo socialista ao Expresso, que avança que nem autarcas nem o governo querem correr riscos desnecessários, mantendo por isso regras mais apertadas nesta região.

Dezanove freguesias dos concelhos de Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures, com maior incidência de novos casos de covid-19, estão desde 01 de julho numa situação de calamidade, com regras mais restritivas, em sentido contrário à generalidade do país.

Apesar de uma evolução positiva nos últimos dias, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a representar cerca de 80% dos novos contágios e, à exceção de Odivelas, os números de novas infeções continuam ligeiramente superiores aos registados na primeira semana de julho.

Segundo o Expresso, o mais certo é que estas freguesias venham a conhecer o mesmo nível de alerta aplicado ao resto da Área Metropolitana (situação de contingência), aplicando-se na região medidas mais apertadas do que no resto do país.