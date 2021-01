Guia para saber o que muda nos apoios a empresas e trabalhadores

Com o regresso ao confinamento, o pacote de apoios a fundo perdido vai ser reforçado e acelerado e haverá novas linhas de crédito. Empresas encerradas terão acesso ao popular lay-off simplificado, com isenção total de TSU. As regras dos diferentes modelos de lay-off caminham no sentido de aumentar o valor pago ao trabalhador, mas nem sempre reduzem os custos das empresas face a dezembro. Governo garante que encargo com a TSU não sobe.

Guia para saber o que muda nos apoios a empresas e trabalhadores









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.