Há 2.153 novos casos de covid. Morreram 13 pessoas nas últimas 24 horas

57.919 o número de recuperados de covid-19 em Portugal. Já o número de casos ativos, que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados, atingiu os 37.974, mais 287 do que na véspera.



Em relação ao número de pessoas em unidades de cuidados intensivos, um indicador fundamental para avaliar a necessidade de medidas adicionais, de ontem para hoje houve mais quatro pessoas a precisar de receber tratamentos nestas unidades, colocando em 148 o número de doentes nos cuidados intensivos, o valor mais elevado desde 2 de maio. Quanto aos internamentos, o número total baixou 1 para 1.014.



Norte com 52% dos casos



Em termos de regiões, a região Norte registou 1.124 novos casos, o que equivale a 52% do total, isto depois de ontem ter registado o valor mais alto de sempre em novas infeções, com 1.350 novas infeções.



Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou 781 novas infeções (36,3%), enquanto o Centro teve 149 novos casos, o Alentejo 42 e o Algarve 47. Já o arquipélago dos Açores registou 7 novos casos e a Madeira 3.



N o que respeita aos óbitos, seis mortes foram no Norte do país, cinco em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve e uma no Alentejo.