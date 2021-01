Há 3.294 novos casos de covid-19 e 73 mortes

Direção Geral de Saúde (DGS).Trata-se do terceiro dia de descidas no número de infeções por covid-19, depois dos novos casos terem superado os 7.600 casos na quinta-feira. Contabilizadas as novas infeções registadas nas últimas 24 horas, há 423.870 casos confimados de SARS-Cov-2 em Portugal.

Apesar da queda no número de novas infeções, o número de mortes aumentou. Morreram 73 pessoas nas últimas 24 horas, quando no dia anterior tinham morrido 66 pessoas. Desde o início da pandemia já morreram 7.045 pessoas por causas associadas à covid-19.O número de doentes recuperados atingiu os 1.482, aumentando o número de recuperados para 340.150.Os casos ativos situam-se assim em 1.682 nas últimas 24 horas, subindo para 76.675 o número de pessoas na fase ativa da doença.O número de doentes em unidades de cuidados intensivos (UCI) aumentou nas últimas 24 horas. Há mais 9 doentes internados nestas unidades. No total, estão agora 492 em UCI.Em relação aos internamentos, o número de pessoas que precisam de cuidados hospitalares subiu em 52 casos, para 2.858 internamentos.Quanto aos casos em vigilância, estão mais 365 pessoas em fase de vigilância. No total, estão 91.892 pessoas em fase de vigilância.A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) contabilizou o maior número de novas infeções, ao registar 1.418 novas infeções nas últimas 24 horas, enquanto a região Norte cifrou 1.104 novos casos.Na região Centro foram registadas 447 novas infeções, enquanto o Alentejo teve 97 novas infeções e o Algarve 118. Nas Ilhas da Madeira e dos Açores foram registados 29 e 28 novas infeções, respetivamente.