Há 3.396 novos casos de covid-19 e 20 pessoas morreram

O número de novos casos confirmados de civid-19 nas últimas 24 foi de 3.396, revelou este sábado a Direção-Geral de Saúde. Ao todo registam-se atualmente 52.782 casos ativos em todo o país. O boletim diário indica, por outro laodo, que morream 20 pessoas com a doença provocada pelo novo coronavírus, um número que não era tão elevado desde 18 de março deste ano, quando 21 pessoas morreram por covid-19.Apesar de haver mais três pessoas internadas em cuidados intensivos, o número total de pessoas internadas nos hospitais com covid-19 é agora de 835, menos 20 que no dia anterior.Contas feitas, a inicdênia da doença, a nível naciona, está nos 418,3 casos de infeção porcem mil habitantes. Se contabilizarmos apenas o continente, então esse número sobe para 430,8 casos por cem mil habitantes. Já o R(t) - o índice de transmissibilidade da doença - é de 1,07 em todo o país.A região de Lisboa registou o maior número de óbitos, metade do total. Já em termos de novos casos, a região norte registou 1.286, um pouco acima dos 1.260 contabilizados na área da grande Lisboa. No centro há mais 302 e na zona do Algarve contabilizaram-se mais 276 casos positivos.(notícia atualizada com mais informação)